Incontri della Questura nelle scuole: domani è il turno dell’Istituto ‘S.Benedetto’ di Latina

Nel percorso contraddistinto dal claim “la Polizia va a scuola”, campagna promossa dalla Questura di Latina in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per analizzare ed approfondire le problematiche del mondo giovanile e stimolare la consapevolezza della cultura della legalità quale strumento necessario per la costruzione di una comunità civile e propositiva, giovedì 7 aprile p.v., il Questore Michele Maria Spina, accompagnato dal Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine Dr. Alessandro Tocco, incontrerà gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “San Benedetto” per analizzare ed approfondire le problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, soprattutto tra i giovani, al fine di illustrare la possibile interazione tra sostanze psicoattive e dipendenze comportamentali, nella consapevolezza che tali fenomeni possono essere arginati attraverso un deciso cambiamento culturale e mediante una incisiva attività di prevenzione, che si realizza grazie alla conoscenza e al dialogo.

Nella circostanza sarà inoltre presente una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato della Scuola di Nettuno (RM), Reparto di eccellenza per la formazione di quella specialità, che darà vita ad una serie di esercizi simulati, fornendo prova dell’eccezionale fiuto del cane poliziotto nel rinvenire sostanze stupefacenti sapientemente nascoste. .





Non a caso proprio durante la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli alunni del “San Benedetto” hanno potuto inaugurare l’area verde di Via Goya; il terreno, confiscato a seguito delle indagini condotte dagli investigatori della Questura di Latina nei confronti di una nota famiglia criminale che imperversava nel capoluogo, è stato assegnato allo stesso Istituto d’Istruzione che, attraverso i suoi alunni, ha provveduto ad una sua piena riqualificazione per restituirlo alla cittadinanza quale patrimonio di tutti.

L’incontro intende sottolineare, ancora una volta, l’interesse rivolto dalla Polizia di Stato all’istituzione scolastica, baluardo contro le illegalità; la Questura di Latina affiancherà l’istituto nella gestione del fondo confiscato per vigilare che lo spazio riconquistato resti finalmente e definitivamente a disposizione della cittadinanza.

La Questura di Latina, pienamente consapevole dell’importanza che tali iniziative rivestono, continuerà nel suo impegno rivolto al futuro delle nuove generazioni.