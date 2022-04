Pallamano femminile, un punto a testa per Erice e HC Fidaleo Fondi

Non riesce, per poco, il colpaccio all’HC Fidaleo Fondi: al termine di una partita al cardiopalma, le ragazze di Sally Plavljanic escono con un punto dal Pala Cardella di Erice (31-31 il risultato finale).

Le padrone di casa scendevano in campo con il chiaro intento di far propria l’intera posta in palio e, infatti, si portavano subito sul +3 (4-1 al 5°). Le fondane, dal canto loro, provavano a rientrare, ma erano le arpie ad allungare ulteriormente e a portarsi sull’8-4 a metà del primo tempo. Nella parte finale di tempo, però, usciva fuori il gioco corale delle rossoblù: con un netto parziale di 1-7, Manzo e compagne si portavano per la prima volta in vantaggio all’ultimo giro di lancette. Con la rete messa a segno proprio allo scadere da capitan Marino terminava un primo tempo dinamico, con gli attacchi che avevano decisamente la meglio sulle difese.





Una volta tornate in campo le due formazioni, il match proseguiva punto a punto fino al 15°, quando le fondane riuscivano a portarsi sul +3 e iniziavano ad assaporare il gusto di un importante risultato. A quel punto la formazione ospite, nonostante fosse costretta a giocare per diversi minuti in inferiorità numerica, cercava di spingere ulteriormente sull’acceleratore anziché cercare di rallentare e riprendere fiato. Pian piano le padrone di casa si rifacevano sotto e, a un minuto dal termine, tornavano avanti: 31-30. Nell’ultimo giro di lancette capitan Manzo intercettava un importante pallone e siglava la rete del pareggio e, proprio, allo scadere – sotto fallo – un suo tiro veniva intercettato dal portiere avversario.

“Un punto è sicuramente meglio di zero – commenta a fine gara mister Plavljanic -, ma nel secondo tempo eravamo andate avanti di tre: in quell’occasione potevamo e dovevamo gestire meglio il risultato. Sono comunque contenta della prestazione delle mie ragazze e del loro percorso in questo campionato. Mi dispiace non aver potuto far fare minutaggio, come di solito, alle più piccole. Ora ci attende l’ultima gara casalinga, con la speranza di regalare un’ultima gioia stagionale ai nostri tifosi”.

Handball Erice – HC Fidaleo Fondi 31-31 (P.T. 13-13)

Erice: Monteleone, Giu. Torrente, La Commare 1, Di Giovanni, Marino 7, Volpe, Kellner 6, Tumbarello, Gia. Torrente 4, Filindeu, Rallo, Lo Grasso, Firinu 5, Podariu 8, Marino. All. Pellegatta.

HC Fidaleo Fondi: Manzo 7, Lombardi, Guglielmo 1, Saraca 8, Amicucci, Agresti, D’Ambrosio 6, V. Di Fazio, C. Zizzo, A. Zizzo 4, Giardino 5, S. Di Fazio. All. Plavljanic.

Arbitri: Pollaci-Nania.