Nel tempio della beat generation a Tangeri le opere di De Luca

Un pezzo di Ponza in terra d’Africa.

Al Cafe des Colonnes di Tangeri, tempio della beat generation, hanno accettato tre copie di ogni libro del poeta ponzese Antonio De Luca, mettendole subito in vetrina, in bella mostra.





Un traguardo importante per De Luca in un luogo che è stato frequentato da Kerouak, Bourrogs, Capote, Tennessee Wuliams, Sartre, Yorsenar, Paul Bowels, Tahaar Ben Jelloun, Bertolucci e tutti quelli che facevano tappa a Tangeri, oltre a Bob Marley, Leonard Cohen e tutti gli artisti in fuga.

E proprio a Tangeri De Luca ha scritto dei versi profondi sui tempi che stiamo vivendo:

Tangeri il labirinto

Il tempo mi trattiene

nell’istante reale del momento

innamorato dell’istante

l’istinto brucia di infinito

la poesia mi assedia

la vita solamente non basta

il delirio

del desiderio e del sogno

la materia il viaggio

una infanzia mediterranea

lo spazio oracolare

ogni cosa un miracolo

appartenere né a un luogo

né all’altro

vivere lentamente

il ritorno a casa

Sono insopportabili ora

questi tempi di adesso

queste maschere

la loro logica

un mondo di macerie

i falsi dei della ragione

preferire l’inutile

restare nell’istante

dove tutto può avvenire

a sovvertire il possibile

vivere nel fondo delle cose

è un’arte

uno stordimento

uno straniamento

la necessità della perdizione

e qualcosa di incomprensibile

può accadere

Tangeri

come un cieco veggente

libera l’esistere inespresso

l’inquieto

è destino la geografia

il passaggio marittimo

il territorio mentale

intorno

questi mari mescolati

e vento quest’oggi

solo vento vento

ho questi pochi versi

al Café de Paris

distinzioni:

la distanza tra me

e il resto dell’uomo

sotto un cielo

senza più dei

che mi si sgretola addosso