Giro dell’Agro Pontino, Pantoni e Campion si aggiudicano il IV trofeo Ciclistica Latina

Domenica 3 aprile si è svolto a gran successo il IV Trofeo Ciclistica Latina – Memorial Massimiliano Spoladore, a cura della società Ciclistica Latina. A trionfare nella quarta tappa stagionale sono stati Pantoni Manuel della asd Center Bike e Campion Giovanni del Team Morichini Campion Bike.

“Ad un mese dall’avvio delle gare di calendario del Giro dell’Agro Pontino, il bilancio va oltre le aspettative – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – Abbiamo notato come nel corso del tempo il circuito si sia accresciuto in maniera esponenziale, mantenendo intatta la sua storicità, ma potenziandosi sotto ogni punto di vista, a cominciare dalle tante richieste di adesione pervenute. Complimenti a tutto il team di lavoro per gli ottimi risultati e per il lavoro messo in campo fino ad ora, a partire dal pre gara, fino alla gestione di ogni evento ed un grazie particolare a tutti i nostri ciclisti che si cimentano di settimana in settimana nelle prove con vera passione”.





In pista anche stavolta ben 140 corridori, che si sono sfidati nelle vie di Doganella di Ninfa per un tracciato di 70 km. Vediamo cosa è successo in gara.

Prima partenza

Terza gara su quattro all’insegna di una volata di gruppo. Ore 9 Lorenzo Quattrini, dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per il Memorial Spoladore, dava il via alla gara. Nove giri percorsi a 40 di media con ben 500 mt di dislivello, non erano sufficienti a far staccare i molteplici tentativi di fuga che hanno animato la gara. Due coraggiosi, in tornate differenti, tentavano la carta solitaria, Emanuele Bianconi Ciclistica Latina e Alessio Persichini Fiormonti Team, ma presto ripresi dal gruppo. Una caduta a 800 mt dall’arrivo, non precludeva al portacolori della Center Bike Manuel Pantoni di vincere la sua seconda gara in questa stagione 2022, seguito in seconda e terza posizione rispettivamente da, Gabrieli Marco Team Astolfi Bikelab e Marco Tribuzio Peloso Team.

Seconda partenza

Ben 80 atleti si sono apertamente e correttamente affrontati sullo stesso percorso della prima partenza. Un gruppo che quest’anno, per quanto cresciuto, non riesce a far partire nessuna fuga, neanche in questo 4° appuntamento. I vari attacchi e la vitalità di Mauro D’ercole, Alviti Igino, Giorgio Leggeri, Serafini Alberto, Rossi Dino, Fraiegari Massimiliano, non riuscivano a sortire nessun effetto se non quello di alzare la media di gara. Volata finale anche per la seconda partenza che vedeva un brillante Campion Giovanni Team Morichini Campion Bike, prevalere su Lucchetti Maurizio Paco Team e Roberto Mattei Terracina Cycling.

Prossima tappa sabato 9 aprile 2022 sotto la guida del Team Morichini Campion Bike a Pomezia, presso il centro commerciale Sedici Pini.

Restate aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Categoria rossa

Pantoni Manuel – Asd Center Bike Gabrieli Marco – Bike Lab – Team Astolfi Cartolano Domenico – Bike Lab – Team Astolfi Quattrini Luca – Team Fiormonti D’ammizzio Denis – Asd Terracina Cycling

Categoria blu

Tribuzio Marco – Asd Peloso Team Casconi Paolo – Asd Paco Team Soldi Giuseppe – Asd Veloteam Latina Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling De Grandis Andrea – Asd Veloteam Latina

Categoria verde

Di Meo Marcello – Asd Center Bike Corbi Marco – Bike Lab – Team Astolfi Alviti Igino – Asd Ciclistica Latina Caronti Federico – Asd Nettuno Castellani Stefano – Asd Drago On Bike

Categoria gialla

Campion Giovanni – Team Morichini Campion Luchetti Maurizio – Asd Paco Team Pietrobono Dino – Asd Veloteam Latina Calandrini Marco – Asd Drago On Bike Cassetta Simone – Asd Ciclistica Latina

Categoria nera

Mattei Roberto – Asd Terracina Cycling Castellani Gianfranco – Asd Drago On Bike Ramoni Massimiliano – Asd Veloteam Latina Quattrini Mario – Team Fiormonti Nardecchia Giuseppe – Asd Veloteam Latina

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go.