Disinfestazioni e derattizzazioni: il calendario di Cisterna

E’ stato pubblicato il calendario delle disinfestazioni e derattizzazioni del Comune di Cisterna di Latina.

Una serie di interventi che l’ente, di concerto con la Sogea s.r.l., incaricata del servizio, ha programmato durante l’estate e fino al prossimo mese di dicembre.

Durante lo svolgimento della disinfestazione adulticida si raccomanda alla cittadinanza di tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni e di non lasciare all’aperto generi alimentari e indumenti. Tutti i prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.

Sono previsti interventi di disinfestazione diurni larvicidi nei giorni 21-22 Aprile, 19-20 Maggio, 13-14 e 27-28 Giugno, 14-15 Luglio, 03-04 Agosto, 01-02 Settembre, 10-11 Ottobre.

Gli interventi di disinfestazione antiblatte nelle scuole si terranno il 1° Settembre e 27 Dicembre.

Due i trattamenti di disinfestazione antizecche che si svolgeranno nelle scuole e precisamente il 23 Maggio e 31 Agosto, mentre nelle aree verdi si terranno il 18 Maggio, 15 Giugno, 1° Luglio, 5 Agosto, 3 Settembre.

Infine gli interventi di interventi derattizzazione e disinfestazione nei plessi scolastici si terranno il 30 Giugno (posizionamento box), il 27 Luglio (primo controllo), il 24 Agosto (secondo controllo), il 5 Settembre (ritiro box).

“Con un fitto calendario di interventi già calendarizzati – afferma il delegato all’ambiente, Marco Capuzzo – puntiamo a garantire un ottimale livello di igiene sul territorio comunale ed evitare disagi a cittadini e ai visitatori, anche in vista delle manifestazioni che ogni anno caratterizzano la nostra estate in città”.