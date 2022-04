Pattinaggio a rotelle, medaglie ed ottime prestazioni per la Nuovi Orizzonti

“Era marzo 2019 quando ormai pronti, ben allenati e preparati per affrontare la stagione delle gare, le misure di prevenzione per combattere l’epidemia Covid 19 imposero un lungo stop a tutto il movimento rotellistico italiano, permettendo solo la disputa di gare dei campionati agonistici regionali e nazionali indette dalla Fisr. Finalmente tutto sembra ormai passato“. Nel corso del weekend appena trascorso sui volti delle pattinatrici e dei pattinatori della polisportiva ‘Nuovi Orizzonti’ di Formia è tornata la gioia: hanno preso parte al Trofeo Vitrus 7 Stelle, la prima gara di pattinaggio artistico dell’anno, svoltasi presso l’attrezzatissimo centro sportivo di Villaricca.

Preparati e guidati passo passo dalla brava ed esperta istruttrice Rosalba La Rocca, aiutata

quest’anno nel lavoro di formazione sportiva dall’assistente Manuela Sansonetti, ben 19

gli atleti pontini che sono scesi in pista difendendo e onorando i colori della polisportiva

Nuovi Orizzonti. Duecentonovanta gli iscritti in totale, suddivisi per categoria e provenienti dalle migliori scuole di pattinaggio del centro e sud Italia, che si sono confrontati sul parquet del palavirtus di Villaricca regalando emozioni al pubblico presente.





Gli atleti del sodalizio del Sud pontino hanno ben figurato, conquistando medaglie preziose e regalando perfomance di alto livello, riprendendo così il trend che aveva contraddistinto negli anni passati, la scuola di pattinaggio artistico laziale nel panorama rotellistico del centro-sud.

Medaglia d’oro per la pattinatrice formiana Giorgia Coianiz (classe 2005) nella categoria più alta del trofeo, livello 6 E: un’esibizione perfetta la sua, che le è valsa la conquista del gradino più alto del podio. Medaglia d’oro anche per il giovanissimo minturnese Francesco Baldascino (classe 2015, nella categoria 1 B maschile), alla sua prima gara ufficiale. Due le medaglie d’argento conquistate dalla formiana Ludovica Barone (classe 2009, categoria livello 3 D), e per l’atleta itrana Giada Paliotti (classe 2014, nella categoria 4 B): solo un po’ di sfortuna le ha private della gioia della conquista del gradino più alto del podio.

Tre le medaglie di bronzo, tutte provenienti da Minturno: Chiara Ialongo (classe 2014, categoria 2 B), Ilaria Testa (classe 2010, categoria 2 E) e Chiara Treglia (classe 2010, categoria 3 E), alla loro prima esperienza di gara, ragion per cui la conquista del podio assume ancora più valore. Non sono riuscite a salire sul podio ma sono comunque state artefici di prestazioni importanti, ricevendo i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, le pattinatrici Erica Cardillo Cupo, Sofia Cardillo Cupo, Giorgia Antonini, Irene Pezzetta, Mia D’Alessandro, Francesca D’Alessandro, Laura Ruggiero, Caterina Addessi, Margaret Mancini, Azzurra Stefanelli, Miriam Gardenia e Alice D’Onofrio.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente della polisportiva, Francesco Termale: “Risultati importanti che rappresentano un nuovo punto di partenza per questa società, che oltre allo stop imposto per l’epidemia Covid 19 ha dovuto affrontare anche tutta la vicenda legata al Palamendola di Formia, trovandosi improvvisamente senza una sede sportiva dove svolgere gli allenamenti“. Circostanza messa momentaneamente alle spalle solo grazie all’amministrazione comunale di Minturno, che prendendo a cuore le sorti di tante atlete del comprensorio ha messo a disposizione della società formiana la tensostruttura adiacente al Palaborrelli, dove continuano a svolgersi gli allenamenti.

L’appuntamento con i pattini a rotelle è per le prossime gare in programma, e soprattutto per lo spettacolo di fine anno sportivo ‘La Notte delle Rotelle’, che la società è solita ormai regalare a tutti gli affezionati di questo bellissimo sport.