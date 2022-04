Covid in provincia di Latina: 264 nuove positività

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di domenica, in cui si erano registrati 648 nuovi casi, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si contano altri 264 positività al Covid.

Gli ultimi dati sono riferiti ai comuni di Aprilia (30), Bassiano (1), Campodimele (1), Castelforte (1), Cisterna di Latina (16), Cori (9), Fondi (2), Formia (18), Gaeta (2), Itri (1), Latina (88), Maenza (1), Minturno (12), Monte San Biagio (1), Norma (2), Pontinia (3), Ponza (7), Priverno (6), Prossedi (1), Roccagorga (1), Sabaudia (13), San Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (6), Sezze (18), Sonnino (10) e Terracina (11).