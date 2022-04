Cisterna, canoni di locazione: torna il contributo per gli affittuari

A Cisterna di Latina stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi integrativi per coloro che abitano in alloggi condotti in locazione.

Possono beneficiarne, tra gli altri, i cittadini con residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e con Isee del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto risulta superiore al 24%, oppure con Isee del nucleo familiare non superiore a 35.000 euro per i soggetti che dichiarano di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%.





L’elenco completo dei requisiti necessari sono espressi nel bando pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.cisterna.latina.it nella sezione ‘Avvisi pubblici’.

Il Comune, ai fini della verifica sulla incumulabilità della quota destinata alla locazione nel reddito di cittadinanza, acquisisce i dati anche tramite autocertificazione, e comunque successivamente all’erogazione dei contributi completi, comunica all’Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dai Servizi Sociali oppure scaricato dal sito web istituzionale e dovrà essere presentata entro il termine del 22 aprile 2022 ore 13.00.

Le domande potranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; oppure consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cisterna di Latina; altrimenti inoltrata a mezzo Pec all’indirizzo welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it (in tal caso la validità e la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata sarà attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna).

La domanda e gli allegati inviati via Pec dovranno essere sottoscritti e prodotti in formato Pdf non modificabile. Quelle pervenute incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide per la formazione della graduatoria. Spetta all’amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, verrà predisposta e pubblicata la graduatoria provvisoria per la presentazione di eventuali integrazioni o irregolarità. A seguito di pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà all’erogazione del contributo ai richiedenti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva saranno effettuate esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comune www.comune.cisterna.latina.it assumendo valore di notifica a tutti gli effetti di legge.