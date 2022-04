Acquisto di condizionatori e bonus, chi può accedere e come ottenerlo

È un momento particolarmente interessante per tutti coloro i quali abbiano necessità di effettuare lavori all’interno della propria abitazione o di acquistare nuovi elettrodomestici di qualsiasi tipologia; quella che stiamo vivendo è l’epoca dei bonus e degli sconti di varia natura, per tutte le esigenze.

Lavori di ristrutturazione ma anche bonus per mobili ed elettrodomestici, se si ha la voglia (e la pazienza) di seguire i vari iter si può realmente sperare di rifarsi buona parte della propria casa a prezzi ridotti. Tra i vari bonus previsti dalla legge c’è anche quello riferito all’acquisto di condizionatori: possono essere acquistati o sfruttando il bonus casa o, in alternativa, l’Ecobonus.





E sono diverse anche le strade da seguire per usufruire del bonus, visto che si può decidere di spalmare l’agevolazione in 10 anni con altrettante detrazioni sull’Irpef o, in alcuni casi, si può sperare di ottenere lo sconto diretto in fattura. In generale è tutto il mondo della climatizzazione ad essere interessato ad agevolazioni di questo genere, anche il settore delle caldaie.

Dove acquistare condizionatori

Oggi i condizionatori hanno conquistato una larga fetta di mercato e, complice anche i discorsi legati ai costi dell’energia ed alle performance che sono in grado di garantire, vengono sempre più scelti per raffreddare nei mesi caldi e come fonte di riscaldamento nelle stagioni fredde. Conseguenza di questo, il mercato è letteralmente esploso ed è possibile acquistare condizionatori anche online, comodamente.

Ad esempio sul sito Climazon.net, uno dei riferimenti della rete in materia di acquisto di condizionatori: come sempre rivolgersi alla rete per gli acquisti garantisce una comodità maggiore, visto che si può fare tutto anche dal proprio pc o direttamente da smartphone, oltre che, spesso e volentieri, una buona opportunità di risparmio rispetto all’acquisto diretto in un negozio fisico.

Come usufruire dei bonus?

Tornando a monte sul tema di partenza, come usufruire dei vari bonus presenti oggi per l’acquisto di un condizionatore? Ci sono diverse fattispecie e varie opportunità, come si diceva: di base lo sconto immediato in fattura del 65% per acquisto di condizionatori è rivolto a chi voglia cambiare impianti già esistenti che abbiano una potenza nominale pari o maggiore dei condizionatori che si sta andando ad acquistare. Nel caso invece di primo acquisto, il bonus casa sarà del 50%.

Ad essere maggiormente avvantaggiati sono, ovviamente, i condizionatori che abbiano determinate performance in materia di consumi e di sostenibilità ambientale; spazio quindi ai climatizzatori di classe superiore (come nel caso della Classe A) dotati di tecnologia inverter e modalità Eco.