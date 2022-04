Casa abusiva sul litorale di Terracina, scattano i sigilli da parte della Polizia Locale.

Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi nella zona di via Lungo Sisto, nella parte nord della città, non lontano dal litorale, dove gli agenti del nucleo ambientale e di polizia giudiziaria hanno scoperto un villino in costruzione già dotato di pareti laterali ma senza i regolari permessi. Immeditati sono scattati i sigilli.