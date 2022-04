VIDEO – Formia, la musica popolare torna protagonista: “Un messaggio di rilancio”

Una serie di eventi di alto spessore che andranno avanti per circa un mese, con una protagonista d’eccezione: la musica popolare, sullo sfondo di suggestivi scorci del territorio di Formia e dei Comuni del Parco dei Monti Aurunci, tra cui Campodimele, Itri ed Esperia. Appuntamenti come “Bizantina – Tra Oriente e Occidente, musiche di pace” – iniziato sabato 2 e che si protrarrà fino al 10 aprile, organizzato dall’Archivio Aurunco in collaborazione con il Collettivo Teatrale Bertolt Brecht – e la XXVIII edizione del Festival La Zampogna (14-24 aprile), promossa dall’associazione Archivio Aurunco del presidente Erasmo Treglia, con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Formia e il patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Un ricco calendario all’insegna della promozione culturale e del territorio presentato venerdì, nel corso di un incontro in cui spiccava la presenza del maestro Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo “star” di casa, essendo di Maranola. L’occasione per un porre in evidenza i dettagli di un percorso in cui il valore della trasmissione dei saperi si affianca a un rilancio del territorio in grande stile.





