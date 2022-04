Sud pontino, dai furti all’abusivismo edilizio: gli ultimi servizi dei carabinieri

Nel Sud pontino proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dai carabinieri della Compagnia di Formia e finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari operanti, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della:





hanno identificato un uomo classe ’71 della Provincia di Frosinone, che nel mese di febbraio si era impossessato del contenuto degli offertori della chiesa dell’Immacolata e della chiesa di Sant’Albina, danneggiati con un cacciavite; Stazione di Santi Cosma e Damiano hanno sorpreso un ragazzo del 1988 della provincia di Napoli, mentre tentava il furto ai danni del negozio ‘Rossillo e Fiori’, sito in piazza San Lorenzo, successivamente bloccato dai militari allertati dal proprietario del negozio;

hanno sorpreso un ragazzo del 1988 della provincia di Napoli, mentre tentava il furto ai danni del negozio ‘Rossillo e Fiori’, sito in piazza San Lorenzo, successivamente bloccato dai militari allertati dal proprietario del negozio; Stazione di Castelforte, nell’ambito di servizi volti a contrastare reati in materia edilizia, hanno denunciato una 22enne del posto per aver realizzato sul terrazzo della propria abitazione una nuova copertura a tetto spiovente in legno lamellare e con sovrapposte tegole di laterizio in assenza delle previste autorizzazioni.

circolazione stradale conseguendo diversi risultati. Infatti sono state identificate 40 persone e controllati 25 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari e segnalate alla competente autorità amministrativa due persone per uso di sostanze stupefacenti con conseguente sequestro di 2 grammi di hashish, nonché deferito un 37enne di Pontecorvo per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti all’uso di sostanze stupefacenti.