Proteggere la pelle del contorno occhi con la giusta crema

Miglior crema contorno occhi

Quando si tratta della cura del proprio corpo e del proprio benessere, cerchiamo sempre di utilizzare prodotti sani e naturali, che possano apportare dei veri benefici alla nostra pelle.

Per puntare su prodotti di qualità possiamo scegliere creme naturali, con certificazioni biologiche e non testate sugli animali.





Oggi il mercato della cosmetica offre tantissimi prodotti di questo genere, realizzati a partire da piante e essenze naturali.

Tra questi possiamo citare quelli prodotti con la rosa mosqueta, una pianta originaria del Cile, appartenente alla famiglia delle rosacee.

Da essa si ricava un olio dalle mille proprietà, utilizzato sopratutto per la pelle ma anche come integratore naturale alimentare.

L’olio di rosa mosqueta si ricava dalla spremitura a freddo dei suoi semi.

Esso è ricco di omega 3 e 6, antiossidanti naturali, che contribuiscono all’eliminazione dei radicali liberi, e ricco anche di vitamine, di carotenoidi e fitosteroli.

Questi sono acidi grassi che compongono le membrane cellulari e partecipano alla loro rigenerazione naturale.

Se dobbiamo scegliere la miglior crema per il contorno occhi, sicuramente potremo puntare quindi su un prodotto a base di rosa mosqueta, delicato sulla pelle e particolarmente adatto anche a chi ha problemi di pelle secca, o macchie della pelle, come pure per contrastare le rughe di espressione.

Creme naturali per il contorno occhi

Tra le creme naturali per il contorno occhi in commercio, la crema a base di rosa mosqueta è di certo una ottima crema.

Scegliere la miglior crema per il contorno occhi significa non solo acquistare un prodotto di marca, o realizzato in modo naturale, ma anche che contenga elementi che possono apportare veri benefici alla nostra pelle a lungo termine.

La pelle del contorno occhi infatti è particolarmente delicata, ed è anche quella che incornicia il nostro sguardo, quindi ha una grande importanza non solo dal punto di vista estetico ma anche per quanto riguarda i nostri rapporti sociali.

Avere un viso curato e che sia bello da vedere non fa bene solo a noi, è anche un punto in più riguardo i rapporti con gli altri.

Ecco perché è fondamentale curare al meglio questa parte del nostro corpo.

Grazie ai prodotti naturali realizzati secondo i principi della fitoterapia, potremo migliorare la cura e il benessere della nostra pelle, senza usare creme con prodotti potenzialmente tossici o artificiali.

Dobbiamo in ogni caso chiedere consiglio al nostro dermatologo per chiedere quale crema sia più adatta al nostro caso e quali opzioni alternative esistano.

Crema contorno occhi antirughe

Per scegliere la miglior crema per il contorno occhi possiamo consultare gli e-commerce di prodotti naturali e bio, alla ricerca magari di creme a base di olio di rosa mosqueta.

Per la zona delicata della pelle del contorno occhi, ci sono preparati ad hoc, che mirano a prevenire e attenuare le rughe di espressione di queste zone del viso.

Hanno effetto idratante e drenante, illuminante e anche di attenuazione delle occhiaie.

La pelle così trattata viene idratata e aumenta la sua tonicità ed elasticità naturale.

La crema a base di olio di rosa mosqueta ha tantissime proprietà nutrienti ed idratanti, ed è per questo che risulta essere particolarmente adatta per la pelle secca o con problemi.

L’olio di rosa mosqueta viene infatti usato anche per curare e ripristinare in maniera naturale il derma dove siano presenti cicatrici, cheloidi, smagliature, macchie dovute alla vecchiaia, su scottature e sulla pelle danneggiata da un’errata esposizione al sole.

Altri prodotti naturali molto buoni per la pelle sono il gel di aloe vera, che stimola la produzione di collagene e previene la formazione delle rughe, o anche l’olio di oliva e il burro di cacao, dalle benefiche proprietà nutrienti ed idratanti.