Ospedale di Formia, sanitari all’osso: la Uil torna a chiedere nuovo personale

Un quadro a tinte fosche sulle funzionalità dell’ospedale di Formia, l’ennesimo. Lo hanno fornito i vertici provinciali della Uil Fpl, rappresentati da Giancarlo Ferrara, che attraverso una lettera inviata ai vertici Asl e all’attenzione dei sindaci del comprensorio hanno riacceso i riflettori sui mali del Dea di I livello.

“I candidati Rsu Asl Latina congiuntamente al Coordinamento ‘I love my hospital’ Uil Fpl Latina, hanno molto a cuore le sorti del Dea I livello di Formia e perciò intendono garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi emergenziali rivolti all’utenza bisognevole del vasto comprensorio Sud/Centro”, esordiscono dal sindacato.





“Pur apprezzando gli impegni assunti riguardanti il progetto di potenziamento della rete dei servizi territoriali attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr e condividendo, altresì, la progettualità per l’ammodernamento della rete ospedaliera tramite la realizzazione del nuovo ‘Ospedale del Golfo’, devono, purtroppo, rappresentare una forte preoccupazione per le attuali e gravi criticità dei servizi afferenti al Dea I livello di Formia”.

Criticità elencate una ad una, e legate a una cronica carenza di sanitari:

1. Pronto Soccorso: “Grave carenza di personale medico, infermieristico, Oss e spazi

2. Rianimazione: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss

3. Cardiologia/Utic/Emodinamica/Elettrofisiologia: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e completa assenza di Oss”

4. Chirurgia: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

5. Ortopedia: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

6. Simt (Centro Trasfusionale): “L’attuale organizzazione è preoccupante ed è composta da un solo medico dedicato e n. 5 TSLB che dovrebbero garantire una guardia h24”

7. Ginecologia/Ostetricia: “Grave carenza di personale medico, ostetrico, infermieristico e Oss”

8. Patologia Clinica: “Grave carenza di personale medico, Tslb e infermieristico”

9. Diagnostica per immagini: “Grave carenza di personale medico e Tsrm”

10. Medicina: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

11. Nefrologia/Dialisi e Cal Ponza: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

12. Spdc: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

13.Oncologia: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss

14. Pediatria/nido: “Grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss”

15. Direzione Medica: “Manca il direttore medico strutturato e dedicato a tempo indeterminato”.

“La nostra iniziativa – sottolineano dalla Uil Fpl – non vuole essere una mera elencazione delle esistenti criticità, piuttosto mira alla sensibilizzazione degli organi istituzionali in indirizzo affinché sia chiara l’importanza della delicata e complessa organizzazione, imprescindibile per la gestione delle Urgenze/Emergenze. Infatti, rammentiamo l’obbligatorietà di dovere garantire la giusta dotazione organica, oltretutto legislativamente prevista, per il Dipartimento di Emergenza e Accettazione”.

Pertanto, “fortemente convinti che il Dea I livello rappresenti un irrinunciabile patrimonio sociale per la collettività del territorio”, dal sindacato chiedono un “autorevole intervento affinché siano effettuate le inderogabili azioni tese al reclutamento del personale, indispensabile per il buon funzionamento dei servizi emergenziali”.