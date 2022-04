Itri, l’incontro online del sindaco Agresti con gli omologhi ucraini

Giovedì 1 aprile è avvenuto un importante incontro telematico organizzato dal Consiglio d’Europa e dedicato ai paesi Mediterranei. Il significativo evento è stato organizzato dal Centro di competenza per il buon governo del Consiglio d’Europa in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo delle comunità e dei territori dell’Ucraina. Una conferenza tenuta online a cui ha partecipato anche il sindaco di Itri Giovanni Agresti, esprimendo “la piena solidarietà della popolazione itrana al popolo dell’Ucraina così fortemente colpito durante questo mese di guerra”.

Un impegno concreto che si traduce anche in uno sforzo per l’accoglienza dei profughi sul territorio comunale. Dopo la raccolta fondi avviata durante i fuochi di San Giuseppe, molti gli sforzi anche dei singoli cittadini come di associazioni per il sostegno del popolo ucraino.





“La popolazione itrana è sempre pronta a rispondere alle richieste di aiuto di popoli fratelli come quello ucraino”, ha dichiarato il primo cittadino. Continuando: “Sono fiero dei miei concittadini che sanno dare il meglio proprio nei momenti di difficoltà come questo. Come amministrazione siamo impegnati in prima linea per soddisfare le richieste sempre crescenti di accoglienza che ci provengono da chi fugge da quei martoriati territori”.

L’incontro a distanza, in cui il sindaco itrano si è confrontato con alcuni omologhi ucraini, si è concluso positivamente ed è servito, ha evidenziato Agresti, “per costruire un ponte diretto tra città d’Europa e città ucraine in questo momento in cui nessuno può tirarsi indietro ed in cui è fondamentale collaborare”.