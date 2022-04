Elezioni a Gaeta, l’aspirante sindaca Sabina Mitrano si presenta

Domenica 3 aprile, a partire dalle ore 11, presso l’Hotel Mirasole di Gaeta si terrà il primo evento ufficiale della coalizione a sostegno della candidatura a sindaca di Sabina Mitrano per le elezioni amministrative 2022. L’evento, organizzato da Gaeta Comunità di Valore, Una Nuova Stagione ed Europa Verde circolo di Gaeta, vedrà la presentazione ufficiale del programma per la città.

“Abbiamo lavorato in questi mesi con energia ed entusiasmo alla nascita di un gruppo preparato e di un progetto concreto e di spessore per la città che amiamo”, le parole di Mitrano. “Sono orgogliosa di poter condividere ciò con tutti coloro che vorranno partecipare ed offrire anche il loro contributo e punto di vista. Il nostro programma prevede un vero e proprio cambiamento per il modo in cui, finora, si è intesa la relazione tra la politica e il cittadino a Gaeta. Noi non abbiamo lobby alle spalle, ma la piena volontà di rimettere al centro della politica la partecipazione, la legalità, il rispetto e la trasparenza. Come da tempo sottolineiamo, il nostro obiettivo è il benessere del cittadino. E lo faremo rendendo Gaeta una città più vivibile, sicura, sostenibile, dove poter lavorare, avere una casa, dedicarsi alla socialità e alle proprie passioni. Tutto questo sarà possibile grazie ad azioni concrete, che la cittadinanza potrà iniziare a conoscere attraverso questo evento di presentazione del programma”.





Alla presentazione di domenica sarà presente anche Europa Verde, rappresentata sia dai portavoce locali che da quelli regionali. “Siamo felici di incontrare la cittadinanza – hanno affermato Giuseppe Giuliani e Federica Di Sarcina, portavoce di Europa Verde Gaeta – per condividere un programma elettorale di rinnovamento per la città fondato sulla sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio culturale e i diritti. Ringraziamo i portavoce regionali Filiberto Zaratti e Simona Saraceno, che ci supportano con impegno e passione in questo percorso e prenderanno parte all’evento di presentazione della coalizione guidata da Sabina Mitrano”.

All’entusiasmo di Europa Verde si unisce quello del movimento civico Gaeta Comunità di Valore, espresso dal coordinatore Filippo Magliozzi: “E’ una grande occasione per Gaeta, per prendere conoscenza della nostra Sabina, del programma e delle persone che la stanno accompagnando in questa bellissima avventura. Persone che amano la propria città e che hanno messo a punto un progetto per Gaeta che metta al centro l’innalzamento della qualità della vita e del benessere di tutti, in una valorizzazione dei singoli quartieri che rappresentano il cuore e l’anima della nostra Gaeta, che crei possibilità lavorative reali che permettano ai nostri giovani di costruire un progetto di vita nella loro città. Una città e la sua comunità possono crescere e migliorarsi solo se vi è una partecipazione attiva dei cittadini. Il coraggio di affrontare questa avventura complessa ed entusiasmante insieme viene dalla necessità di offrire ai nostri figli una città non più grande ma migliore in cui crescere e vivere, in una parola in cui essere felici”.

“Una Nuova Stagione per Gaeta ha partecipato entusiasta sin dal primo istante alla costruzione di questa coalizione, chiaramente collocata nel campo valoriale progressista e plurale”, sottolinea Tommaso Scuccimarra, coordinatore di Una Nuova Stagione “con il deciso intento di porsi in netta discontinuità e alternativa rispetto alle amministrazioni di centrodestra ‘mascherate’ da tanto finto-civismo. E, proprio in tal senso, intende perseguire tenacemente l’obiettivo di un profondo, vitale ed oramai indifferibile rinnovamento della classe dirigente locale, facendo tesoro, al contempo, delle esperienze generose di chi chi ha già amministrato in passato. Non vogliamo una Gaeta ‘più grande’, vogliamo invece realizzare una Gaeta ‘migliore'”.

L’appuntamento è quindi per domenica mattina all’Hotel Mirasole. L’incontro, organizzato nel rispetto delle regole anti-Covid, è aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare, ascoltare o confrontarsi con il programma della candidata Sabina Mitrano.