Consorzio di Bonifica, si torna all’amministrazione ordinaria

“Domenica 3 aprile è una giornata da cerchiare sul calendario”, dicono dalla Coldiretti di Latina. Il motivo? Dopo anni di commissariamento e dopo l’unificazione dei bacini del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e di quello di Fondi, le aziende agricole ed i consorziati in generale, tornano ad esprimere il proprio voto per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di una struttura da sempre importantissima per la corretta gestione e regimazione delle acque nella nostra provincia.

“Un compito che non può che spettare agli agricoltori, che di quelle acque sono i principali fruitori”, evidenzia la Coldiretti. Che si è fatta interprete di queste esigenze ed ha presentato – unitamente alle altre organizzazioni agricole Confagricoltura e Cia – una lista denominata ‘Insieme per il Consorzio’, che comprende solo agricoltori, distinti fra le varie zone di appartenenza ed in base alle diverse fasce di contribuzione.





“Saranno gli agricoltori pertanto a reggere l’assetto di una struttura che ha evidente necessità di una riorganizzazione, sia amministrativa che tecnica, con progettazioni che rendano gli impianti di bonifica adeguati ai tempi ed al salto di tecnologia, con figure professionali sempre più coinvolte nel cambio di passo organizzativo fondamentale, che ci si attende da un moderno Consorzio di Bonifica”.

Sono 4 le Sezioni in cui si presenta la lista “Insieme per il Consorzio” con quattro candidati nelle prime due (Pasquale Conti, Giuliano Rossi, Luca Zanarelli e Vincenzo Bonomo nella prima; Stefano Maria Boschetto, Denis Carnello, Antonio Rossi e Fabio Rossato nella seconda), sette nella terza (Marco Francia, Cesare Fratelorato, Adelino Lesti, Pier Paolo Monetti, Cesare Miscio, Argeo Perfili e Renato Cengia) e due nella quarta (Samuele Maggiacomo e Paolo Marchetti). Le votazioni si effettueranno nei 16 seggi previsti ad Aprilia, Fondi, Latina, Pontinia e Terracina.