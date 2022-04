Caso regolamento accesso agli atti: “Inutile e incomprensibile forzatura”

A Formia continuano le polemiche e gli allarmi riguardanti il regolamento per l’accesso gli atti dei consiglieri, appena passato con i soli voti della maggioranza. Questa volta ad intervenire è il gruppo consiliare composto da Partito Democratico, DemoS e Forum Progressista e di Sinistra, che ritiene quanto approvato “una forzatura di cui la città non sentiva assolutamente la necessità”.

“Avevamo presentato, insieme a tutte le minoranze, una proposta di rinvio della trattazione di questo ordine del giorno, rinvio motivato anche dalla richiesta di aspettare il parere richiesto al Ministero che si esprimerà da qui a qualche giorno” ricordano i consiglieri Luca Magliozzi e Alessandro Carta. “La maggioranza ha alzato un muro e bocciato la richiesta, dando seguito a una prova muscolare. Nonostante l’accoglimento di alcuni emendamenti presentati insieme alle altre opposizioni, il testo approvato rimane restrittivo, confuso e condizionante per l’attività dei consiglieri comunali”.





“Resta soprattutto inalterato uno dei punti più controversi proposti dalla maggioranza, ovvero l’obbligo di inviare la richiesta di accesso anche al sindaco. Appurato che non vi è nessun obbligo di legge a riguardo, questa ci sembra una vera e propria provocazione: come se si volesse esercitare un ruolo di controllo politico sull’operato dei consiglieri. Anche di maggioranza”.

“Ricordiamo – incalzano Magliozzi e Carta – che la casa comunale e, quindi, le regole che ne disciplinano il suo funzionamento, non sono proprietà di qualcuno, ma andrebbero scritte in maniera condivisa e dovrebbero favorire l’azione di controllo e di verifica dei consiglieri e non ostacolarla.

Non abbiamo mai condiviso l’idea che una città bloccata, in piena emergenza, con una macchina amministrativa disastrata, con un bilancio di previsione di cui ancora non si è mai discusso, avesse come priorità un regolamento sull’accesso agli atti dei consiglieri comunali, materia già peraltro ampiamente normata”.

“A pochi mesi dall’insediamento della nuova amministrazione riteniamo che le priorità debbano essere altre, soprattutto se consideriamo la crisi sanitaria, economico-sociale e internazionale, che stiamo vivendo. Compito della politica è risolvere i problemi delle persone, non quello di utilizzare un regolamento per limitare di fatto il mandato dei consiglieri.

Nonostante questo non ci siamo mai sottratti, anche nella commissione competente, a presentare le nostre proposte, purtroppo con scarsa attenzione. Su un argomento così delicato l’amministrazione aveva il dovere di procedere in maniera diversa. Dalla forzatura di giovedì abbiamo, però, ricavato una notizia: le priorità e i problemi reali della città non sono tali per il sindaco e la sua maggioranza”.