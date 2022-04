Bracciante sikh chiede i soldi e il datore di lavoro lo picchia, si indaga

Presentatosi all’ospedale di Terracina con una ferita al volto, un giovane di nazionalità indiana ha denunciato di essere stato aggredito dal datore di lavoro del fratello, un imprenditore agricolo di Pontinia.

La vittima ha denunciato di aver chiesto all’imprenditore, che gestisce un’azienda impegnata nella produzione lattiero-casearia, i soldi per i mesi di lavoro svolti proprio dal fratello, ma di aver ricevuto per tutta risposta un colpo in faccia con un pezzo di metallo.





Il giovane aveva chiesto gli arretrati trovandosi il fratello in India, dove deve sottoporsi a un importante intervento chirurgico al cuore, ed essendo in quel Paese la sanità privata.

Una vicenda su cui stanno indagando i carabinieri.

“Nel caso di avvio di un processo giudiziario Tempi Moderni si costituirà parte civile acconto al lavoratore indiano picchiato e al fratello”, assicura il sociologo Marco Omizzolo.