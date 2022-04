Università, Iavarone: “La Sapienza pronta ad investire, rendiamo competitivo studiare a Latina”

“Durante la seduta odierna della commissione ‘Università, ricerca e politiche giovanili’ abbiamo avuto il piacere di ascoltare in audizione il prorettore della Sapienza di Latina, professor Giuseppe Bonifazi, il quale ci ha illustrato l’attuale situazione del polo universitario pontino nonché i progetti di prossima realizzazione. Nell’intervento da me tenuto ho portato la mia testimonianza in qualità di ex studente della Facoltà di Economia, sottolineando quanto sia stato importante disporre della possibilità di frequentare i corsi universitari in una sede adeguata e prestigiosa come quella del campus situato in viale XVIII Dicembre. Inoltre, ho posto l’accento sulle ricadute che devono avere gli investimenti fatti in passato e quelli che saranno fatti in futuro: ricadute di crescita per gli studenti, i docenti e il tessuto economico cittadino a 360 gradi”. Lo dichiara Dino Iavarone, componente della commissione e consigliere comunale di Latina nel Cuore.

“Preso atto che la Sapienza, in maniera autonoma, ha previsto investimenti economici importanti per lo sviluppo del polo universitario di Latina, come parte politica abbiamo il dovere di impegnarci a rendere competitiva la scelta di studiare e lavorare presso le facoltà situate in città, dando agli studenti e ai docenti la prospettiva di una crescita professionale sul territorio, senza dover andarsi a cercare un futuro lavorativo nelle grandi città o, nella migliore delle ipotesi, come pendolare verso Roma”.





“Dai dati esposti nella relazione del professor Bonifazi, infatti, si evince un ampio margine di crescita per l’Università di Latina: più che finanziamenti, ciò che serve davvero e su cui la politica deve lavorare è attivare lo scambio di informazioni e collaborazione continua con ì tutti gli enti pubblici e privati che operano sul territorio – Comune, Provincia, Camera di commercio, etc. Ad esempio, riguardo il tema del Pnrr – e le difficoltà riscontrate dall’Ente di piazza del Popolo a causa della carenza di personale –, si potrebbe coinvolgere l’università per lo sviluppo di progetti utili per partecipare ai bandi, ottenendo così risorse per la crescita del nostro territorio”.

“È giunta l’ora che il mondo universitario sia parte integrante del tessuto economico e sociale della nostra città: La Sapienza è pronta a compiere un passo verso di noi e, dopo anni di inerzia, Latina deve farsi trovare pronta a cogliere tale occasione”.