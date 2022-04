Sorpreso a rubare carburante da un autocarro, arrestato

Intorno alle 22.30 di giovedì, a Cisterna di Latina, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne italiano: a suo carico, informano dall’Arma, sono stati “riconosciuti sussistenti e gravi indizi di colpevolezza” in merito a un furto aggravato.

Nello specifico, il 48enne è stato sorpreso mentre asportava carburante dal serbatoio di un autocarro parcheggiato in via Tevere, un mezzo di proprietà di una Srl capitolina.





I carabinieri, impegnati in uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, lo hanno beccato sul fatto, sequestrando anche due taniche, un tubo di gomma, un imbuto ed alcuni arnesi da scasso. Immancabile, a quel punto, l’arresto.