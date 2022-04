Servizio mensa scolastica, l’amministrazione visita il centro cottura in via O. Spaventola

Questa mattina si è svolto un incontro informale al centro cottura di via Olivastro Spaventola.

Un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, che era presente con il vice sindaco Giovanni Valerio e l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Fabio Papa, per una verifica dello stato del servizio che ha fatto seguito alla commissione mensa convocata oltre un mese fa.





Non sono emerse particolari criticità all’interno e all’esterno della struttura, le condizioni igienico-sanitarie sono risultate più che soddisfacenti anche al termine della riunione avvenuta con il direttore Antonello Marchesini, della “Dussmann service srl”, l’azienda appaltatrice che gestisce il servizio mensa.

E’ stato programmato un prossimo incontro che si terrà nelle scuole del territorio di Formia, all’interno degli orari mensa coinvolgendo i rappresentanti di diversi plessi e in sinergia con il corpo docente per valutare e gestire eventuali problematiche.

“Il Comune di Formia è sempre molto attento al mondo scolastico – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – L’incontro è servito a verificare lo stato dei luoghi, la validità del servizio di refezione e il suo corretto svolgimento. Di concerto con l’Asl sono valutate tutte le misure per la salvaguardia del benessere del bambino e della sua alimentazione”.