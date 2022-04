Il Comune di Terracina aderisce alla Giornata della consapevolezza sull’autismo

Il Comune di Terracina, insieme a tutti quelli del distretto socio-sanitario LT4, aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Liberamente-APS in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile. Per testimoniare questa adesione e per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’autismo, già dal 28 marzo la fontana della centralissima Piazza della Repubblica è illuminata con un bellissimo colore blu.

Altra iniziativa allestita in occasione della Giornata Mondiale è la mostra dei lavori presentati da tutte le scuole di ogni ordine e grado di Terracina e San Felice Circeo nell’ambito del concorso RappresentiAMO l’Autismo, evento in programma il 2 e 3 Aprile presso il FabLab di Terracina in via Sarti numero 2. La mostra è aperta a tutti e costituisce un’opportunità di apprezzare i lavori e la creatività dei giovani studenti chiamati ad esprimersi sul tema dell’autismo.





“Siamo lieti – dichiara il sindaco Roberta Tintari – di aver patrocinato l’iniziativa dell’associazione Liberamente-APS e di ospitare l’evento nei locali del FabLab, una delle più belle realtà dell’Azienda Speciale Terracina. Questa importante giornata ha l’obiettivo di sollecitare riflessioni per concepire azioni alternative e inclusive sulla tematica dell’autismo e a sostegno di quelle tante famiglie che ne affrontano le difficoltà ogni giorno”.

L’assessore alle Politiche Sociali Patrizio Avelli sottolinea: “Siamo sicuri che queste iniziative possano accrescere la sensibilità di tutti, favorendo l’inclusione e il rispetto nei confronti dei nostri concittadini più fragili. Dalle scuole può partire la vera rivoluzione. Ringraziamo l’associazione LiberaMENTE-APS per averci fatto partecipi di un progetto così importante, sperando possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni”.