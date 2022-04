Idee per il compleanno del tuo fidanzato: i regali perfetti

Che sia vicino o manchi ancora qualche mese, prima o poi arriverà il momento della fatidica scelta del regalo di compleanno per il tuo fidanzato e per l’ennesima volta nella tua vita probabilmente la tua mente si svuoterà e penserai di non avere idee.

In questo articolo vi offriamo diverse opzioni per fare un regalo alla vostra anima gemella, ma alcuni punti valgono anche per un amico o un parente.





Idee regalo per il tuo fidanzato

· Un orologio

L’orologio è uno strumento utilissimo per i ritardatari, ma anche un accessorio perfetto per ogni uomo. Considerando i diversi brand che producono orologi, avete una vasta scelta sia per quanto riguarda lo stile sia per la spesa che siete disposte a sostenere. Potete optare per un orologio di lusso come un Rolex se siete inclini a una spesa importante, in alternativa potete orientarvi su buone marche ma certamente più economiche come la Breil, Swatch o il sempre più famoso Daniel Wellington.

· Un bracciale in acciaio da uomo

Tra le tante idee, un bracciale in acciaio potrebbe essere una valida opzione per molti. Disponibili in infinite versioni: colorati o in acciaio, singoli o doppi, e ancora intrecciati o lisci. Ovviamente la vostra scelta cadrà sul modello che si addice maggiormente ai gusti della persona che deve riceverlo, ma non avrete problemi a trovare quello giusto. I prezzi variano molto, partendo da cifre che si aggirano sui 20 euro, quindi si può definire un regalo alla portata di tutti.

· Un weekend fuori città

Per scappare dallo stress del lavoro o dimenticare per un paio di giorni la frenesia della città, passare un fine settimana insieme in un posto diverso è sempre una buona idea. In base alla vostra disponibilità economica e al tempo a disposizione sceglierete la meta più adatta, che sia in Italia o all’estero. Considerate le preferenze di entrambi per scegliere la destinazione e quindi le attività da svolgere: visite nei musei, un’escursione a cavallo, passeggiate nei parchi, una cena stellata o una degustazione di vini.

In caso non siate famose per le vostre doti organizzative potete sempre optare per un servizio che propone offerte precise, tra cui la Smartbox, la Wonderbox ed Emozione3, per citare le più famose. Scegliendo una di queste avrete comunque diverse opzioni di prezzo che vanno incontro alle esigenze di tutti.

· Il biglietto per una partita

Che sia un fanatico del calcio o un appassionato di basket, dargli la possibilità di vedere dal vivo la sua squadra del cuore con te di fianco (anche se magari non ci capirai un granché) lo renderà la persona più felice del mondo. Magari si avvina il derby oppure la finale della stagione, quindi raccogliete più informazioni possibili sulle sue preferenze sportive e approfittatene scegliendo la partita migliore.

I prezzi dei biglietti solitamente dipendono dal posto che si sceglie, cioè dal settore, dalla visibilità e a volte dalla comodità, quindi scegliete l’opzione che soddisfa tutti questi aspetti e la situazione del vostro portafoglio, sempre considerando che comprerete due biglietti.

· Attrezzi per la palestra

Se il vostro ragazzo è un assiduo frequentatore della palestra oppure si allena a casa, potete trovare mille idee per fargli un regalo sicuramente apprezzato. Dei nuovi manubri di peso diverso, un materassino nuovo per gli esercizi a terra sono delle valide opzioni per migliorare la sua palestra casalinga, mentre il FitBit o similare può servire in ogni contesto di allenamento per tenere sott’occhio tutti i parametri fondamentali.

Chiaramente a seconda della marca e dello strumento scelto il prezzo varierà, ma avete diverse opzioni che potranno soddisfare ogni tasca.

· Un sushi kit

Tutti ce l’hanno presente, ma lo usano ancora in pochi. Un kit per preparare il sushi è perfetto se il vostro fidanzato ama mettersi alla prova in cucina e farebbe volentieri una scorpacciata di sushi. Inoltre potrebbe essere un’occasione perfetta per divertirvi insieme a casa e preparare un pranzetto speciale per due.

Ne esistono di tantissime marche e tutti hanno un costo assolutamente abbordabile, quindi non avrete problemi se decideste di fare questo regalo.

· Un set da barba

Questo regalo può essere un’idea perfetta se il vostro ragazzo ama curare la propria barba tutte le mattine, ma magari ha un kit decisamente vecchio oppure incompleto. Regalargli un set per sistemare la barba a seconda dei suoi gusti è un regalo ideale per fargli sapere che lo pensate. I prezzi variano molto in base alla completezza del kit, alla qualità dei prodotti e alla marca che lo vende.

· Un paio di occhiali da sole

L’estate si sta avvicinando e il sole, oltre a non farci vedere niente, danneggia i nostri occhi se non li proteggiamo correttamente indossando un buon paio di occhiali da sole. Modello e colore è da scegliere in base ai gusti del destinatario, mentre la marca basandovi sul vostro portafoglio. In ogni caso, ci sono tantissime opzioni di prezzo che non dovrebbero mettervi in difficoltà.