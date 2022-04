Ciclismo, domenica 3 aprile nuova tappa del Giro dell’Agro Pontino

Il mese di aprile si apre con una nuova tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, la quarta stagionale.

L’appuntamento è per questa domenica, 3 aprile, con il IV Trofeo Ciclistica Latina – Memorial Massimiliano Spoladore, con l’evento curato per l’appunto, dalla società Ciclistica Latina.





Il luogo di ritrovo alle ore 7.30, sarà ancora Doganella di Ninfa, località che ben si presta alla realizzazione delle tappe del giro. La partenza ufficiale sarà data alle 9.00.

“La prossima tappa del Giro dell’Agro Pontino testimonia un’importante continuità di eventi sul territorio – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – questo sarà il quarto appuntamento domenicale consecutivo dall’inizio del circuito avviato a marzo. Siamo certi del tenore di tutte le gare in calendario e del grande impegno riposto dietro l’organizzazione di ogni singolo evento. In bocca al lupo a tutti i protagonisti del IV Trofeo Ciclistica Latina, Memorial Massimiliano Spoladore”.

Stavolta il tracciato sarà di 70 km, con partenza da via Ninfina e proseguirà poi su via Ninfina II, via Armellini, via Corana, via Celestino II, ed infine rientro su via Ninfina. Questo è il percorso, che i corridori dovranno ripetere per 8 volte, prima di arrivare a tagliare il traguardo finale.

Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com

Foto ufficiali a cura di Foto4Go