Sparito il denaro delle carte d’identità, funzionario condannato

Assolto lo scorso anno sul fronte penale per i mancati versamenti di 84.508 euro, relativi alle somme incassate per le carte d’identità nel 2018, il funzionario comunale di Fondi, Antonio Vigilante, non è riuscito a evitare la condanna contabile e dovrà risarcire all’ente locale 50mila euro.

Con la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, è stato stabilito che la somma contestata non è finita nelle tasche dell’imputato.





Per la Corte dei Conti, però, vi è stata comunque responsabilità per quell’ammanco da parte di Vigilante, non avendo fornito elementi utili a dimostrare che il danno si è verificato per cause di forza maggiore, per caso fortuito comunque utili a escludere una sua colpa grave.

“Non risulta – specificano i giudici contabili – che il convenuto abbia adottato misure atte a prevenire l’ammanco”.

Seppur ridimensionando le richieste della Procura, per il funzionario è così arrivata la condanna, ritenendo il danno subito dal Comune di Fondi “riconducibile alla condotta gravemente negligente” di Vigilante.