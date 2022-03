Spaccio di droga, commerciante ai domiciliari per curarsi

Ai domiciliari il commerciante 50enne di Formia messo in carcere a Velletri la settimana scorsa dagli agenti del locale commissariato, dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina a un tossicodipendente in centro, trovato in possesso di due chili di hashish, 504 grammi di cocaina e 150 grammi di eroina, oltre a più di 25mila euro in contanti, e denunciato insieme a tutti i suoi familiari.

Il beneficio gli è stato concesso per sottoporsi a un programma di cure.





I difensori, gli avvocati Pasquale Cardillo e Gianni Bove, avevano chiesto al gip del Tribunale di Cassino di poter consentire al 50enne, pluripregiudicato per spaccio, di potersi recuperare dalla dipendenza che ne condiziona le condotte, anche alla luce del disagio psichico che lo induceva a conservare quantitativi importanti di stupefacente per soddisfare la propria dipendenza.

“Una decisione illuminata – ha commentato l’avvocato Cardillo Cupo – che si inserisce nel solco tracciato dal legislatore di aiutare le persone cadute nel tunnel degli stupefacenti ad uscirne, così da recuperare la persona anche a livello sociale ed evitare condotte recidivanti”.