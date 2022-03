Rifiuti, presentato in Provincia progetto Pnrr da 20 milioni

Mercoledì mattina in Provincia si è riunita questa mattina la commissione Sviluppo e tutela del territorio, presieduta dalla consigliera provinciale Annalisa Muzio. Hanno partecipato i consiglieri componenti la commissione, vale a dire Enzo De Amicis, Barbara Carinci, Ilaria Marangoni, Sara Norcia e Vincenzo Mattei, nonché l’ingegner Antonio Nardone, dirigente del settore Ambiente di via Costa. Argomento in discussione, il progetto Pnrr riguardante il miglioramento della rete di raccolta dei rifiuti urbani.

Lo hanno illustrato l’assessore del Comune di Latina Dario Bellini, il presidente di Abc Gustavo Giorgi e dal direttore Abc Silvio Ascoli. Il progetto in questione consentirà la realizzazione di una stazione di trasferenza delle frazioni dei rifiuti urbani della raccolta differenziata per ridurre le distanze di trasporto dei rifiuti e le relative emissioni.





Oltre alla Provincia di Latina, hanno aderito al progetto targato Abc-Comune di Latina altri 13 comuni: Bassiano, Cisterna, Cori, Maenza, Minturno, Pontinia, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino e Spigno Saturnia.

Se ritenuto ammissibile sarà finanziato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ammonterebbe a circa 20 milioni di euro. “Nel corso della discussione – fanno sapere dalla Provincia – è stato tra l’altro evidenziato che il compattamento dell’umido e del secco non produrrà nessun impatto ambientale ma trasformerà il rifiuto in una risorsa, in un prodotto da collegare sul mercato”. Assente il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, che doveva relazionare sull’impianto di compostaggio, ma ha comunicato che tale impianto non si farà.

A conclusione dei lavori la presidente Muzio ha ribadito che chiederà al presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, di convocare tutti i consiglieri regionali del territorio per riferire sullo stato dei lavori della legge Ato e i sindaci dei Comuni pontini al tavolo del turismo ambientale.