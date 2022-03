Incidente nei pressi del Ponte del Garigliano, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 marzo, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte è intervenuta seguito segnalazioni, giunte al N.U.E.112, riguardo un incidente stradale.

Sul posto, variante Appia km 14+200 poco distante dal confine regionale tra Lazio e Campania, si constatava la presenza di una vettura incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.





L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.

Illesa la persona alla guida.