Giudice di Pace di Latina, il sen. Calandrini auspica un intervento del Ministero

“Le carenze del Giudice di Pace di Latina, sia per quel che riguarda il personale amministrativo sia per il numero di giudici chiamati a smaltire le 5.000 pratiche accumulate, non possono più essere trascurate”.

Esordisce così, in una nota trasmessa a mezzo stampa, il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini.





“Per questo ho scritto al Presidente del Tribunale di Latina Caterina Chiaravalloti e al presidente della Corte di Appello di Roma Giuseppe Meliadò informandoli circa la risposta pervenuta la scorsa settimana dal ministero della Giustizia alla mia interrogazione. Ho anticipato loro l’intenzione di invitare a Latina il ministro della Giustizia Marta Cartabia affinché si renda conto, visitando gli uffici giudiziari, che i dati in possesso del Ministero non corrispondono alla realtà.

Secondo la risposta che mi è stata illustrata dal sottosegretario Anna Macina, presso il Giudice di Pace di Latina opererebbero 12 unità amministrative rispetto alle 15 necessarie. Dai dati in mio possesso il personale è ridotto a 8 unità e di queste alcune, essendo appartenenti a categorie protette, hanno un orario lavorativo ridotto ad un giorno a settimana. Senza contare che la presenza di soli tre giudici su 15 necessari impedisce di affrontare i contenziosi in tempi ragionevoli, con ritardi che si accumulano a scapito dei cittadini.

Al Ministero evidentemente ignorano che la situazione è allo stremo. Auspico che il ministro Cartabia abbia la sensibilità di venire a Latina per verificare la situazione con l’impegno di adottare soluzioni concrete”.