Autismo, a Itri il Museo del brigantaggio si illumina di blu

Il 2 aprile sarà la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Un disturbo che colpisce solo in Italia un bambino ogni settantasette nati. Parliamo di quattrocentomila bambini che tra in 18 ed i 36 mesi iniziato a manifestare i primi sintomi che poi vengono diagnosticati in autismo.

“Aumentare la sensibilità sociale sul tema e mantenere viva l’attenzione su un disturbo sempre più frequente e talvolta ignorato dalle istituzioni e da chi dovrebbe prendersene carico è un dovere primario di tutti noi”, commenta l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Itri, Mario Di Mattia.





“Per sensibilizzare e informare i cittadini sui disturbi dello spettro autistico”, dichiara l’assessore alla Cultura Salvatore Mazziotti, il Comune di Itri “aderirà all’iniziativa di illuminare di blu un simbolo cittadino”.

Il due aprile verrà dunque illuminato il Museo del brigantaggio di blu. Un piccolo gesto simbolico che contribuisce a tenere alta l’attenzione su questo tema.