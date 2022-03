Minturno, si insedia il tavolo del Turismo

“Gettare le basi per rendere il nostro comprensorio un’eccellenza nel campo del turismo e dell’accoglienza”: con queste le parole il Sindaco Gerardo Stefanelli, ha introdotto, questa mattina, nella Sala Consiliare, la riunione per l’insediamento del Tavolo del Turismo di Minturno-Scauri. L’incontro ha rappresentato un’occasione per uno stimolante flusso di idee, nel quale sono state individuate priorità e proposte per valorizzare i patrimoni esistenti e rimarcare l’antica vocazione turistica del litorale di Scauri e del Comprensorio archeologico di Minturnae, del centro storico e dell’area del Parco Regionale Riviera d’Ulisse. “Gli avvenimenti degli ultimi due anni – ha sottolineato il Sindaco – hanno prodotto una contrazione dei flussi turistici, ponendoci davanti ad una crisi senza precedenti, che ha richiesto l’impegno dell’amministrazione e della comunità, al fine di rilanciare l’economia e la promozione del territorio. Per questo motivo, abbiamo pensato alla creazione di un Tavolo per il Turismo, un organismo in grado di formulare proposte, fungere da elemento propulsore e di coniugare le esigenze connesse al settore, senza perdere di mira le componenti storico-archeologiche ed ambientali, di cui si compone il comprensorio turistico di Minturno – Scauri. Si tratta di un’idea lungimirante che, in sinergia con Enti ed Associazioni locali, imprenditori ed operatori del comparto, riuscirà a favorire un percorso unico ed efficace di promozione del nostro attraente territorio”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Vicesindaco Elisa Venturo, che ha illustrato le iniziative principali indirizzate, nella prossima estate, ai piccoli e ai grandi e le attività, già varate, per un turismo sostenibile, ed il Consigliere Delegato al Turismo Giuseppe Pensiero, che ha auspicato un’azione sinergica tra Comune, Associazioni ed operatori per il rilancio del settore, fucina dell’economia locale. Il Responsabile del Servizio n.2 Affari Generali Antonio Lepone ha assicurato il supporto degli Uffici Turismo dell’Ente e IAT Scauri, in questa nuova esperienza al servizio della comunità e dei graditi ospiti.





Del Tavolo fanno parte: il Sindaco (o suo Delegato), il Coordinatore – Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali – Turismo, la referente dell’ Ufficio IAT Scauri-Agenzia Regionale del Turismo, rappresentanti del Parco Regionale Riviera di Ulisse, della Direzione Regionale Musei Lazio, del Consorzio Minturno da Scoprire-Vivi Minturno Scauri, della Guardia Costiera-Delegazione di Spiaggia di Scauri, dell’Associazione Albergatori, delle attività extralberghiere, dell’Ascom – Confcommercio Minturno Scauri, della CNA, della Faita Lazio – Campeggiatori, del SIB – Balneari di Minturno Scauri, del Consorzio Riviera di Minturno, della Pro Loco e delle agenzie immobiliari.