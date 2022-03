La foto da Monte Giove di Franzetta finisce su National Geographic

Andrea Franzetta è un fotografo professionista, italiano, che collabora con importanti marchi in giro per il mondo tra cui il “New York Time” e “National Geographic”.

Un paio di giorni fa, una sua foto, che immortala uno dei tramonti più suggestivi del sud pontino, ovvero il panorama che si vede all’ultimo tornante della strada che da Terracina conduce su a Monte Giove, è arrivata addirittura sul profilo ufficiale di National Geographic per quanto riguarda i viaggi su Instagram, ovvero il profilo “natgeotravel”.





Non una cosa da tutti i giorni per il territorio pontino se si considera che tra gli oltre 16 mila scatti pubblicati e i migliaia di follwers in giro per il mondo, la foto scattata da Terracina e che immortala in lontananza anche il Circeo, si colloca tra una di Washington, D.C. e gli altopiani del Guatemala.