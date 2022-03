Beccata con cocaina e una banconota falsa, nei guai una donna

Il 29 marzo 2022 militari dell’Aliquota Radiomobile del Nomi della Compagnia di Terracina traevano in arresto una cinquantunenne del luogo già conosciuta alle forze dell’ordine poiché a seguito di un controllo e alla successiva perquisizione personale, veniva trovata in possesso di poco più di 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 40 dosi nonché una banconota falsa da 50 euro, la perquisizione veniva estesa anche presso l’abitazione della donna dove veniva rinvenuto anche il materiale per il confezionamento.

La donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina con cui i militari operano in stretta intesa, è stata momentaneamente sottoposta agli arresti domiciliari per essere poi condotta nella giornata del 30 marzo 2022 innanzi all’Autorità Giudiziaria procedente per il rito direttissimo, durante il quale è stata disposta una misura cautelare personale.