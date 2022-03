Scadenza concessioni demaniali, il Tar fa partire il conto alla rovescia

Altre due stagioni balneari, la prossima e quella del 2023, e poi stop.

Impossibili altre proroghe delle concessioni demaniali.





A stabilirlo è stato il Tar di Latina, rigettando due ricorsi presentati dai titolari di 22 concessioni a Formia.

Il Lido S. Janni sas di Minelli Marina & C., il Lido Risorgimento di Monti Marilisa sas, Vincenzo Frangiosa, il Lido Tirreno di Giornalista Marco & C., Giovanna Iannotta, il Lido Bandiera sas, il Lido Celeste sas dei F.lli Girardi L. e M. & C., l’Associazione il Veliero, Francesca Moscoloni, Rina Gerardina Ciani, il Dopolavoro Ferroviario Sezione di Formia, Vittorio Parisi, la Damsa sas di De Meo Michele & C., Lo Smeraldo di Ciotoli Giovanna & C., Annamaria Di Nitto, la società Carburex, Bove Salvatore, Bove Sandro & C snc, L’Approdo sas di Maddalena Antonio & C, A.D.G. srl., la Società di Servizi Portuali e Antonio Forte avevano impugnato la determina del Comune di Formia del 30 dicembre 2020, con con la quale le concessioni concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative erano state prorogate per soli 12 mesi, a far data dall’1 gennaio 2021, nel rispetto della direttiva Bolkestein.

I concessionari puntavano alla proroga fino al 2033.

I ricorsi sono però stati ritenuti infondati dai giudici amministrativi, “sia alla luce di quanto affermato nel provvedimento” del Comune di Formia che alla luce “dei principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria” nella sentenza del 9 novembre scorso, tra cui quello che “le norme legislative nazionali che hanno disposto, e che in futuro dovessero ancora disporre, la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”.

Come stabilito sempre dalla stessa Adunanza Plenaria, nell’attesa che vengano predisposte le gare e che intervenga il legislatore, una proroga è stata però concessa fino al 31 dicembre 2023, “fermo restando che oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa”, le concessioni “cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Ue”.