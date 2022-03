L’associazione Diritto&Donna accanto ai cittadini ucraini presenti a Gaeta

Foto di Enrico Duratorre

Nasce una nuova collaborazione tra Diritto&Donna e la neonata associazione “Comunità Ucraina Vsesvit”, fondata in questo momento di emergenza da Gloria Kashchuk, a sostegno di tutti i cittadini ucraini arrivati o già presenti a Gaeta.





Ogni giovedì, dalle 16.00 alle 18.00, presso la sede di Diritto&Donna, sita in via Rimini 6, sarà aperto un apposito sportello in cui poter ricevere informazioni in lingua ucraina sulle procedure burocratiche da seguire per la permanenza in Italia e per ogni richiesta di assistenza e necessità.

L’obiettivo è di garantire ad ogni membro della Comunità ucraina, fuggito dal conflitto e che si trova sul nostro territorio, una prima accoglienza immediata, concreta ed efficace.

«Abbiamo pensato di mettere a disposizione gratuitamente la nostra sede – ha commentato la presidente Valeria Aprile – ospitando l’associazione “Vsesvit”, per fornire il nostro sostegno alla Comunità ucraina in questo momento di assoluta emergenza. Un piccolo gesto che speriamo possa essere di grande aiuto a chi ne ha più bisogno».