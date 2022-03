‘Jazz for Peace’, concerto gospel questo sabato a Formia

Il Comune di Formia in collaborazione con l’Associazione Jazzflirt propone il concerto del duo Dimitri Grechi Espinoza e Paolo “Pee Wee” Durante, questo sabato, 2 aprile, alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Teresa d’Avila in Formia, piazza G. Marconi.

Il Jazz consente incontri come quello fra Dimitri Grechi Espinoza al sax tenore, dal linguaggio lirico e sintetico, e Paolo “Pee Wee” Durante all’Organo Hammond, che unisce all’estremo virtuosismo un tocco molto raffinato.





Dimitri Grechi Espinoza e “Pee Wee” Durante condividono da molti anni la passione per la musica afroamericana nelle sue diverse sfumature: il Blues , il Soul, il Jazz etc.

In questa speciale occasione, nella penombra della Chiesa di S.Teresa i due musicisti offriranno agli ascoltatori un viaggio nel grande repertorio del gospel, che è una musica nata per dare energia al corpo e speranza per l’anima.

Ingresso libero.





Info e contatti: 324-5451814 / 338-6924358 / 335-7049919

JazzFlirt su Facebook – web: www.jazzflirt.net – e-mail: info@jazzflirt.net