Formia, il complesso “Marina di Castellone” è all’unanimità del Comune

Si è svolta ieri la riunione del consiglio comunale straordinario a Formia con l’unico punto all’ordine del giorno la decisione in merito all’acquisizione nel patrimonio comunale del complesso noto come “Marina di Castellone”.

Il bene, confiscato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata è stato dunque acquisito e iscritto al patrimonio comunale. A definire il tutto un voto unanime del consiglio comunale. Nessuno ha osato votare in modo contrario all’acquisizione.





Ora spetterà all’Ente decidere come utilizzare quel luogo restituendolo alla collettività. Solo qualche settimana fa il sindaco Gianluca Taddeo aveva spiegato: “Lavoreremo insieme alla ‘Passeggiata di Cicerone’ del sito archeologico per relazionare il complesso e metterlo in connessione con la città”.