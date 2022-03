Covid, nuova impennata di contagi in provincia: 1.504. Ancora un decesso a Latina

Covid-19, dopo una breve pausa nel conto dei nuovi contagi, complice anche il fine settimana il bollettino della ASL di Latina di oggi mostra un deciso aumento del numero dei casi. Oggi, infatti, sono risultati essere ben 1.504 i nuovi positivi.

La città maggiormente colpita resta Latina, con 363 casi, seguita da Aprilia con 193, poi Formia (133), Fondi (128), Terracina (127), Cisterna (84), Sezze (48), Itri e Minturno (46 ciascuna), Gaeta (39), Sabaudia (38).





Da registrare un decesso, avvenuto a Latina. Sono 273 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre tre persone sono state ricoverate in ospedale.

Sono state somministrate inoltre 397 dosi di vaccino (23 in prima dose, 90 in seconda, 278 in terza e 6 in quarta dose).