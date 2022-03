Arriva la “burrasca” di fine marzo: pioggia e vento nei prossimi giorni

Dopo diverse settimane in cui ha prevalso l’alta pressione e ancor più l’assenza di piogge, in questi ultimi giorni di marzo e i primi di aprile, arriva il maltempo.

Piogge, precipitazioni anche moderate, possibili temporali e soprattutto il vento con il mare grosso dovrebbero pian piano entrare a gamba tesa in questi ultimi giorni del mese portando anche ad un lieve irrigidimento delle temperature che, in questo ultimo periodo avevano fatto respirare la primavera.





Da mercoledì arriva la pioggia, anche se non ovunque: sono previste precipitazione da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche nel Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. In serata mare molto mosso per quanto riguarda i bacini centro-meridionali del Tirreno su cui affaccia gran parte della provincia di Latina.

Le piogge e il vento non mancheranno neppure nella giornata di giovedì e non sono escluse possibili eventuali allerte meteo anche nei giorni venerdì e sabato quando si prevedono possibili isolati temporali.

Da domenica la situazione dovrebbe progressivamente migliorare. Ma proprio tra sabato e domenica sono previsti i cali termici: con le massime in grado di arrivare intorno ai 10 gradi in pianura e le minime anche a sfiorare i 5.