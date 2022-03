(VIDEO)”Torrente” in strada da giorni, ancora nessun intervento

Da oltre due giorni scorre acqua da una vistosa perdita nella zona del Belvedere a Sabaudia. Uno spreco di acqua pubblica ovviamente ma anche una brutta immagine per città considerando che si tratta di una zona scelta per il passeggio e che per tutto il fine settimana le persone hanno fatto lo “slalom” per evitare il torrente d’acqua che si è formato.

La perdita è localizzata in un punto in cui già alcuni mesi fa era stato effettuato un intervento, l’auspicio è che l’acqua non scavi troppo sotto il manto stradale determinando un cedimento. Quando un intervento? E’ quello che si chiedono i frequentatori del Belvedere così come i residenti. Nelle ultime ore un’altra perdita era stata segnalata all’inizio del lungomare in prossimità del ponte.