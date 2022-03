Seduta straordinaria per il Consiglio comunale di Cisterna

“Ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 15 del 24/03/2022 pubblicato dal 24/03/2022 al n° 506, relativo alla partecipazione in remoto delle sedute collegiali al fine di prevenire potenziali contagi da COVID-19”, il presidente ing. Quirino Mancini, ha reso noto che “il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina in adunanza straordinaria, è convocato in remoto tramite la piattaforma Zoom Meeting, in prima convocazione per il giorno martedì 29 marzo alle ore 16,00 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 30 marzo alle ore 16,30, per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.E.U.L. lett. a)derivante da sentenza n° 906/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina Sezione II civile : determinazioni;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs. n° 267/200 : determinazioni;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 28/01/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 : ratifica;

5. Presa d’atto della determinazione n° 45 del 03/02/2022 conclusiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria L. n° 241/1990, per l’approvazione del progetto denominato “Intervento di razionalizzazione funzionale di opificio esistente in zona industriale con ampliamento in variante al P.R.G.” ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010. Proponente : SLIM ALUMINIUM S.p.A.;

6. Adozione del Rapporto Ambientale con i relativi allegati della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) concernente il Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini;

7. Parere in merito allo scioglimento della Fondazione per la diffusione dello sviluppo della cultura scientifica “Tullio Levi Civita”: determinazioni;

8. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina …omissis indirizzo dell’immobile, distinto nel Catasto Fabbricati al….omissis dati catastali dell’immobile 1, e al …omissis dati catastali dell’immobile 2, di proprietà della …omissis dati del richiedente: determinazioni;

9. Esercizio del diritto di prelazione per l’immobile sito in Cisterna di Latina …omissis indirizzo dell’immobile, distinto nel Catasto Fabbricati al….omissis dati catastali dell’immobile, di proprietà di …omissis dati del richiedente : determinazioni;

10. Regolamento Toponomastica : approvazione;

11. Regolamento sulle celebrazioni dei matrimoni ed unioni civili : approvazione.

Sarà possibile, per tutti i cittadini, seguire la seduta consiliare in diretta streaming dal portale del Comune di Cisterna di Latina.