Pallavolo, la Top Volley Cisterna esce sconfitta dalla trasferta di Perugia

La Top Volley Cisterna è tra le otto squadre più forti d’Italia e gioca a viso aperto contro Perugia. Nonostante la sconfitta per 3-1 in gara 1, i laziali esprimono ancora una volta una buona pallavolo. Grazie a Cisterna, le squadre dal quinto all’ottavo posto in regular season incassano un set, i ragazzi di coach Soli per mezzo parziale hanno anche provato a portare la gara al tiebreak. Match combattuto a Pian di Massiano con i pontini che, seppure orfani di Cavaccini e Dirlic, giocano con carattere e qualità, molto bene in fase break e con continuità a muro. Perugia, dopo un primo set eccellente, cala l’intensità dai nove metri, trova un parziale vincente nel terzo set ed il guizzo decisivo, nei vantaggi della quarta frazione, con il capitano Leon. Si torna in campo domenica 3 aprile alle 18, per gara 2, appuntamento al PalaSport di Cisterna, partita trasmessa in diretta sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): “Ce l’abbiamo messa tutta, loro non hanno fatto la partita della vita e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Ci siamo divertiti e abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, il risultato era nelle aspettative, non la nostra prova. Abbiamo gestito al meglio ogni situazione di gioco. Rimaneggiati come eravamo e come lo siamo stati per tutto il campionato, alla fine abbiamo tenuto bene il campo, Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta grande maturità e soprattutto hanno saputo gestire al meglio l’opportunità arrivata nel terzo set portandoli fino ai vantaggi.”.





Kamil Rychlicki (Sir Safety Conad Perugia): “Da oggi in poi è importante solo vincere. Con i playoff sappiamo che inizia nuovo campionato ed il match di stasera lo ha dimostrato. Cisterna ha giocato benissimo e spinto tantissimo. Sono contento che abbiamo tenuto la pressione nel quarto set e ci prendiamo un successo molto importante nella serie”.

La cronaca della partita dei quarti di finale scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca:

Coach Fabio Soli schiera in regia capitan Baranowicz opposto a Bardia Saadat, di banda la coppia Maar e Raffaelli, centrali Zingel e Wiltemburg, libero Matteo Picchio.

Primo punto della partita è per Cisterna, Saadat servito da Baranowicz mette palla a terra da posto quattro, 0-1. Equilibrio inziale in campo con Maar e Wiltemburg a segno, poi i colpi di Giannelli permettono agli umbri di portarsi avanti, 9-6. Perugia trova il massimo vantaggio nel più cinque del 13-8, poi gli attacchi di Saadat e Maar riportano i bianco blu a ridosso degli avversari, 14-11. Azione da playoff che vale il prezzo del biglietto conclusa da Solè e Perugia si riporta in battuta, 16-12. Giannelli trova un momento positivo e insiste su Leon che non sbaglia, gli umbri mettono in cassaforte un buon vantaggio, 19-12. Solè chiude a muro il primo set, 25-15.

Perugia parte forte nel secondo set e dopo il 6-2 iniziale, Zingel due muri consecutivi, uno su Rychlichi e l’altro su Anderson e poi palla a terra di Raffaelli ben servito da Baranowicz riportano i laziali a ridosso degli avversari, 8-7. Ace di Cisterna con Raffaelli, che trova la zona di conflitto tra Colaci e Leon ed è pareggio, 9-9. Cisterna mette il naso avanti con l’ace di Zingel, 13-14. Prevedibile Giannelli murato da Raffaelli, che poi mette a terra la palla del massimo vantaggio dei pontini, 13-17. Cisterna trova certezze, ha liberato la mente e mantiene il vantaggio con Maar, 16-20. Ennesimo errore di Giannelli, invasione confermata dal video check, protesta il palleggiatore umbro, Grbic chiama time out, 17-22. Sei set ball per Cisterna, il muro di Raffaelli su Rychlicki ammutolisce il Pala Barton, 19-25.

Una delle squadre più forti del mondo inizia il terzo set costretta a rincorrere Cisterna, 8-8. Anderson forza in battuta e porta gli ospiti all’errore, poi Mengozzi mura Saadat, 18-14. Giannelli insiste sulle pipe di Leon che non sbaglia, poi primo tempo di Mengozzi, il terzo set si chiude per gli umbri 25-17.

Quarto set in equilibrio, punto a punto, Cisterna rimane attaccata agli avversari grazie a Maar e Zingel, 6-5. Giannelli cambia le carte in tavola e passa per Solè ed Anderson, 10-7. Rychlicki trova il massimo vantaggio del set, più cinque, 15-10. Palle preziose di Baranowicz e ottimo spunto di Maar, 17-16. Cisterna recupera cinque punti e aggancia gli avversari, nuova invasione di Giannelli, 18-18. Magia di Baranowicz spinge un pallonetto su posto uno, Perugia è corta e arriva il vantaggio dei laziali, 21-22.

Punto a punto, colpo su colpo, Cisterna fa paura e mette in difficoltà gli avversari, 24-24 servono i vantaggi per decidere le sorti del match. La chiude Leon, 26-24.

IL TABELLINO

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna: 3-1 (25-15; 19-25; 25-17; 26-24)

Sir Safety Conad Perugia: Anderson 16, Ricci 2, Dardzans (ne), Travica, Ter Horst (ne), Giannelli 4, Rychlicki 15, Leon 27, Piccinelli (L), Solè 6, Russo (ne), Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi 2. All.: Nicola Grbic.

Top Volley Cisterna: Zingel 8, Saadat 15, Wiltenburg 1, Giani (ne), Maar 16, Rinaldi (ne), Picchio (L), Bossi 1, Baranowicz 1, Raffaelli 14. All.: Fabio Soli.

Note:

Sir Safety Conad Perudia: ace 2, err.batt. 18, ric.prf. 41%, att. 54%, muri 7.

Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 12, ric.prf. 24%, att. 41%, muri 9.

Mvp: Matthew Anderson (Sir Safety Conad Perugia)

Spettatori: 2041