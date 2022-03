Giro dell’Agro Pontino, Picozza e Battisti sul podio della terza tappa

Domenica 27 marzo si è svolto in località Doganella il Trofeo Veloteam Latina, terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. A conquistare il podio in prima e seconda partenza, sono stati Giampiero Picozza e Gianluca Battisti.

“Questo è stato il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno nella località di Doganella e come si suol dire, buona la prima”, commentano dalla Commissione Ciclistica Opes. “È nostra intenzione quella di tenere alta l’attenzione, per aumentare sempre più la qualità organizzativa che in questa stagione continua a darci conferme di alto livello. Prova materiale, l’organizzazione a dir poco eccellente del Veloteam Latina. Vogliamo ringraziare stavolta – concludono – il servizio sanitario che ogni domenica ci assiste e ci supporta in gara”.





La gara, di ben 84 km e condotta dalla Veloteam Latina, è stata molto partecipata, con

centoquaranta corridori al seguito. “Dopo l’avvio di tre tappe del Giro dell’Agro Pontino 2022, possiamo dire di aver ottenuto un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione, sia nella qualità organizzativa”, commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes. “Ciò dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che il settore sta lavorando bene. Ancora sono molte le gare in programma, ma di domenica in domenica si alza il tiro per fare sempre meglio e garantire corse di qualità. Questo è lo spirito giusto – sottolinea – che contraddistingue il circuito, affermandolo su tutto il territorio”.

Nelle prima partenza nonostante il percorso ondulato, il gruppo non ha avuto remore nello spingere immediatamente forte sui pedali. I primi due giri hanno visto vari attacchi che davano vita solamente ad un’elevata velocità. Al 3° giro riusciva ad evadere un gruppetto formato da Persichini Alessio Fiormonti Team, Turchetta Davide Il Gatto & La Volpe, Maggi Angelo Veloteam Latina, Casconi Paolo Paco Team, Chialastri Marco Bikelab Astolfi.

I cinque viaggiavano per circa un giro prima di essere richiusi da una forte accelerata del gruppo. Ma solamente al 5° giro, prendeva corpo la fuga di giornata con ben 13 atleti: Cellini Angelo e Di Prospero Enzo Nardecchia Montini Team, Pantoni Manuel, Costantini Alessandro, Mattioli Danilo Center Bike, Imbemba Angelo, Quattrini Luca Fiormonti Team, Trovarelli Fabrizio Bike Lab Astolfi, Tribuzio Marco Peloso Team, Madaluni Luca Terracina Cycling, Bianconi Emanuele Ciclistica Latina, Orlacchio Antonio Veloteam Latina, Gianpiero Picozza Il Gatto & La Volpe.

Il forte accordo iniziale permetteva ai 13 di guadagnare forte su un gruppo oramai trainato solo dai portacolori del Paco Team, purtroppo fuori dalla fuga. I 13 si presentavano sul rettilineo finale compatti e pronti per una volata fulminea e corretta che vedeva imporsi Gianpiero Picozza su Fabrizio Trovarelli e Manuel Pantoni.

In seconda partenza un gruppo foltissimo di atleti ha dato vita ad un gara appassionante. Pronti e via Giorgio Leggeri Nardecchia Montini Team, apriva le danze, ma il gruppo con una pronta reazione chiudeva il piccolo gap e lanciava all'attacco un quartetto composto da Dino Rossi Veloteam Latina, Fernando Di Magno Drago On Bike, Massimiliano Fraiegari Fiormonti Team e Marco Farozza Terracina Cycling, che tenevano banco fino al 3° giro. Il gruppo compatto si lanciava per la quarta volta sulle ‘colline russe’ di Doganella, dove Alberto Serafini Peloso Team, portava via un gruppetto con Domenico Longobardi Veloteam Latina, Federico Marsura Dragon On Bike, Bondani Marco Team Morichini Campion Bike, Simone Cassetta Ciclistica Latina.

L’inizio del 5° giro vedeva il gruppo reagire nuovamente, chiudendo sui 5 e ritornando compatto. E per la terza gara consecutiva, la seconda partenza si presentava sul rettilineo d’arrivo del 7° giro a gruppo compatto, per disputarsi la vittoria in una regale volata vinta da Gianluca Battisti Nardecchia Montini Team, su Massimiliano Fraiegari Fiormonti Team e Massimo Peloso, del Peloso Team. Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Categoria rossa

Primo posto per Trovarelli Fabrizio Bike Lab Team Astolfi, Pantoni Manuel Asd Center Bike, Quattrini Luca Team Fiormonti, Costantini Alessandro Asd Center Bike, Impemba Angelo Team Fiormonti.

Categoria blu

Nei blu vince con il primo posto Picozza Gianpiero Il Gatto E La Volpe, seguito da Tribuzio Marco Asd Peloso Team, Mattioli Danilo Asd Center Bike, Di Prospero Enzo Team Nardecchia Montini, Madaluni Luca Asd Terracina Cycling. Categoria verde Primo posto per Battisti Gianluca Team Nardecchia Montini, seguito da Segala Marco Team Nardecchia Montini, Castellani Stefano Asd Drago On Bike, Caronti Federico Asd Nettuno, Cerroni Claudio Asd Drago On Bike.

Categoria gialla

Primo Fraiegari Massimiliano Team Fiormonti, seguito Da Pietrobono Dino Asd Veloteam Latina, Calandrini Marco Asd Drago On Bike, Ciani Giuseppe Asd Peloso Team e Campion Giovanni Team Morichini Campion.

Categoria nera

Primo posto Per Peloso Massimo Asd Peloso Team, seguito Da Castellani Gianfranco Asd Drago On Bike, Gabellini Mariano Asd Ciclistica Latina, Sciotti Massimo Asd Sportland e Nardecchia Giuseppe Asd Veloteam Latina.

Prossima tappa domenica 3 aprile 2022 con l'asd Ciclistica Latina ancora per le vie di Doganella.