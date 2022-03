Elezioni Sabaudia, l’aspirante sindaco Massimi punta anche a un bike park

Nell’ottica che Sabaudia sia sempre di più la città dello sport, il candidato a sindaco del Partito Democratico Giancarlo Massimi ha accolto la richiesta dei gruppi ciclistici GC Sabaudia, Mtb Zicchieri, Mtb Recchiuti e Zannoni bike, recandosi in zona Eucalipteti, dove già da tempo i gruppi sportivi avevano individuato un’area consona alla creazione di un bike park pubblico finalizzato alla pratica del ciclocross e della Mtb.

“Il progetto – dicono dal Pd – risale a diversi anni fa ed è stato ripresentato più volte alle varie amministrazioni, ma, sempre senza avere riscontri, ora Massimi ha deciso di inserirlo nel proprio programma elettorale, accogliendo anche la possibilità di organizzare una tappa del Giro d’Italia di ciclocross e del campionato d’Italia fixed, specialità ciclistica che sta spopolando in Europa e che vede il cittadino di Sabaudia Stefano Capponi campione d’Italia in carica da due anni. Riguardo alla realizzazione del bike park i costi saranno minimi per la cittadinanza in quanto il tracciato è costituito da paletti di legno e da nastri di delimitazione, inoltre, il progetto riqualificherebbe un’area che attualmente è molto degradata”.