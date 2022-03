Covid nel Lazio: 4418 nuovi casi, 9 decessi e 6601 guariti

“Oggi nel Lazio su 6.745 tamponi molecolari e 23.653 tamponi antigenici, per un totale di 30.398 tamponi, si registrano 4.418 nuovi casi positivi (-2.991), sono 9 i decessi (+4), 1.158 i ricoverati (+21), 74 le terapie intensive ( = ) e +6.601 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.285″.

A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.





Poi l’assessore regionale parla della trasferta ciociara di lunedì mattina, a Roccasecca: “Ho partecipato alla cerimonia in ricordo dei cittadini vittime della pandemia Covid alla presenza del sindaco Giuseppe Sacco e tutta l’amministrazione comunale, i sindaci del distretto, le autorità civili e religiose. Durante la cerimonia è stata scoperta una stele commemorativa del maestro Nino Rezza con i nomi delle vittime. Un momento importante per rendere omaggio alle 809 vittime complessive del Covid nella provincia di Frosinone. Desidero ringraziare le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati per cercare di salvare più vite possibili e limitare la diffusione del contagio. Oggi siamo in una fase completamente diversa grazie a vaccini, farmaci e anticorpi monoclonali. Fra pochi giorni cesserà lo stato d’emergenza nel nostro Paese, segnale di speranza, ma dobbiamo sempre mantenere la giusta cautela, guardando al futuro, soprattutto per queste vittime e le loro famiglie.

A seguire, D’Amato aggiorna sull’emergenza legata ai profughi di guerra provenienti dall’Ucraina, a Roma accolti negli hub dedicati di Ostiense e Termini: “Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 12.300 tessere Stp (Straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e, chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino”.

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale Stp/Eni (Straniero temporaneamente presente/Europeo non iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il numero verde 800.118.800.

Per finire, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio torna ad aggiornare sulla campagna vaccinale: “Superata quota 13 milioni e 370mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147mila i bambini con prima dose”. Per favorire la partecipazione alla campagna, negli orari di apertura gli hub vaccinali continuano a operare ad accesso libero.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 858 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 716 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 711 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 149 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 679 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 908 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 236 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 360 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.