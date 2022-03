Covid-19, calano i contagi in provincia. Registrato un altro decesso

Covid-19, il bollettino della ASL di Latina di oggi mostra un deciso calo del numero dei contagi. Oggi, infatti, sono risultati essere 360 i nuovi positivi, un numero nettamente inferiore agli scorsi giorni.

La città maggiormente colpita resta Latina, con 136 casi, seguita da Terracina con 28, Aprilia (27), poi Cisterna (26), Formia (24), Sezze (20) e Minturno (18).





Da registrare un decesso, avvenuto a Latina. Sono 63 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre una persona è stata ricoverata in ospedale.

Sono state somministrate inoltre solo 17 dosi di vaccino per pazienti pediatrici (4 in prima dose e 13 in seconda).