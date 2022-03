Anxur Music Ensemble, conto alla rovescia per il debutto

Si avvicina la data del debutto dell’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble: il concerto d’esordio della nuova formazione musicale avrà luogo domenica 10 aprile alle ore 19 nella chiesa di San Domenico Savio a Terracina.

Anxur Music Ensemble è un progetto inedito per Terracina, nato da un’idea di Luca Cervoni che ha deciso di dare vita a una nuova realtà culturale per estendere l’offerta musicale della propria città, formando un gruppo animato in primis da uno spirito di amicizia e divertimento.





L’ensemble si esibirà nel ‘Concerto per la passione, in ricordo di Giuseppe Cervoni‘, storico musicista terracinese, scomparso nel 2019. È proprio alla figura di ‘Peppone’, come tutti lo conoscevano, che l’orchestra vuole dedicare il suo primo concerto. A lui che, per tutta la vita, ha coltivato la passione per la Musica, condividendola con centinaia di giovani che hanno suonato nel Corpo Bandistico Città di Terracina. E sì, perché della banda musicale cittadina Giuseppe Cervoni è stato uno dei musicanti più longevi di sempre.

Ultimo di sei figli in una famiglia di contadini, Cervoni ha dedicato tutta la sua vita a lavoro e famiglia, trasmettendo ai figli sani valori quali onestà, rispetto, umiltà e abnegazione, ma anche una grande passione per la Musica. A 14 anni è entrato a far parte dell’allora banda cittadina, attuale Corpo Bandistico Città di Terracina, col suo flicorno baritono. Da lì una lunghissima militanza, durata oltre sessanta anni, condividendo esperienze indimenticabili e dando lustro alla cittadina in tutta Italia e all’estero. Grazie a un profondo rapporto di amicizia col Maestro Ennio Palmacci, continuando a coltivare la sua grande passione per la Musica, ha conosciuto molte generazioni di bandisti che si sono avvicendati nella vita dell’associazione culturale fino ai giorni nostri. Un legame mai spezzato, che ha portato ‘Peppone’ a esibirsi con la divisa del Corpo Bandistico tra sfilate e concerti fino agli ultimi mesi della sua vita.

L’Anxur Music Ensemble si esibirà per l’occasione con un coro formato straordinariamente da importanti formazioni locali: il Coro Myricae della direttrice Savina D’Andrea, la Schola Cantorum Sant’Antonio di Padova di Borgo Hermada, diretta da Claudia Velocci, e infine la Corale polifonica Città di Pontinia del direttore Roberta Cappuccilli. A presentare lo spettacolo sarà Fabio Arduini. Un concerto unico nel suo genere, occasione da non perdere per tutti gli appassionati di Musica e per gli amanti della cultura. Nuove sonorità, brani emozionanti, la gioia di raccogliersi in un momento in cui arte e desiderio di pace, con un momento dedicato alla solidarietà alla popolazione ucraina, nel contesto della Passione di Cristo, sono di profonda attualità.