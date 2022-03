Allarme per degli spari, nel Sud Pontino torna la paura

AGGIORNATO – Ancora un allarme per degli spari. Ed ecco che, dopo il ferimento di Gustavo Bardellino, avvenuto lo scorso 15 febbraio, nel Sud Pontino torna nuovamente la paura.

Niente sangue, per fortuna, in quest’occasione. Ma, secondo le prime ricostruzioni, l’accaduto è ugualmente inquietante: sarebbe stata esplosa una raffica di proiettili. Almeno quattro colpi, a sentire le testimonianze di alcuni residenti.





L’allerta è scattata intorno alle 19.30 di lunedì alla periferia di Minturno (e non nel territorio di Formia, come scritto nei primi momenti), in via San Pietro Apostolo, vicino piazza Sant’Antonio da Padova, zona Santa Croce.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Formia e gli agenti del Commissariato, sopraggiunti con ben sei auto di servizio. A margine, un uomo è stato sottoposto a fermo: sarebbe un residente, originario di Mondragone e con precedenti per droga. Ha sparato a tre uomini arrivati nei pressi della sua abitazione.

