Le alture bruciano: incendi tra Fondi, Lenola e Sperlonga

Tre incendi, divampati uno dopo l’altro. Si sono registrati nella giornata di domenica tra i comuni di Fondi, Lenola e Sperlonga, bruciando una quantità di macchia mediterranea al momento ancora imprecisata.

Nel primo caso le fiamme hanno interessato la frazione Querce, e in particolare l’area di via Ripa, per poi allargarsi e risalire a monte. Per placare l’incedere del rogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dei Falchi di pronto intervento, oltre che i carabinieri forestali. Incendio simile e quasi in contemporanea a Lenola, dove sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco in congedo. Il terzo fronte del fuoco ha invece interessato l’area della Magliana, in territorio sperlongano.